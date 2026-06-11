Іран заявив про закриття Ормузької протоки: США спростовують

Ормузька протока / © Associated Press

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Іранські військові заявили про закриття Ормузької протоки для всіх суден через загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє CNN.

«З цього моменту у зв’язку з небезпечною обстановкою в регіоні Ормузьку протоку оголошують закритою для всіх суден, включно з нафтовими танкерами і торговельними суднами, і будь-який рух піддаватимуть обстрілу», — йдеться в заяві.

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Також агентство Tashim із посиланням на заяву військово-морських сил КВІР повідомляє, що іранські військові нібито зупинили два судна, які намагалися пройти через протоку.

Водночас у Центральному командуванні військ США заявили, що інформація про закриття Ормузької протоки не відповідає дійсності.

«Торгові судна продовжують пропливати через Ормузьку протоку і назад сьогодні вночі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати почали завдавати нових ударів по території Ірану в межах заявленої самооборони.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив наслідками Ірану, який «занадто довго» затягує переговори.

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