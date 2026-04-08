Іран заявив, що відкриє Ормузьку протоку для судноплавства за однієї умови

Ормузька протока / © Associated Press

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X.

«Заявляю від імені Вищої ради національної безпеки Ірану: якщо напади на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції», — йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде забезпечений, водночас безпека судноплавства координуватиметься зі збройними силами країни, а також будуть враховані всі технічні обмеження, що можуть впливати на рух кораблів.

Раніше повідомлялося, що в Тегерані заявили, що США нібито «зазнали безперечної і нищівної поразки» та були змушені прийняти умови Тегерана.

Ми раніше інформували, що США погодилися тимчасово зупинити удари по Ірану, щоб створити умови для дипломатичного врегулювання конфлікту.