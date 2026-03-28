Іран заявив, що нібито знищив склад протидронних систем з українцями в Дубаї: що кажуть в МЗС
Іран заявляє про атаку на «український склад» у Дубаї та можливу загибель 21 військового. В Україні назвали це суцільною брехнею та дезінформацією.
«М’язи» іранського режиму — Корпус Вартових ісламської революції (КВІР) — стверджує, що нібито знищив у Дубаї склад з українськими протидронними системами
Сумнівну заяву КВІР поширили підконтрольні Тегерану ЗМІ.
«Знищено склад українських систем протидії безпілотникам, який перебував у Дубаї для надання допомоги американській армії, де також перебував 21 українець», — стверджує представник центрального штабу військового командування іранських повітряних сил «Хатам аль-Анбія» Ебрахім Зольфагарі.
«Немає інформації про долю українських військовослужбовців, які перебували у вищезгаданому місці, і, ймовірно, загинули», — додав він.
Що кажуть в МЗС
В МЗС України спростували інформацію КВІР, які повідомили про знищення українського складу з протидроновими системами в Дубаї.
Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що ця заява іранського режиму — суцільна брехня, на кшталт російських інформаційних «вкидів».
«Офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян», — зазначили в МЗС.
Як додає «Інтерфакс-Україна», речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян також прокоментувала цю заяву Тегерана.
«Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк», — запевнила вона.
Нагадаємо, 8 березня президент Зеленський заявив, що Україна відправляє групу військових на Близький Схід. За його словами, українці розгортають місії в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії.
Раніше він розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».
Також Зеленський сказав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.