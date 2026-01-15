Іран закрив для польотів частину свого неба

Прапор Ірану

На тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході Іран обмежив використання свого повітряного простору для авіації, що прямує з боку Іраку, тоді як Велика Британія оголосила про евакуацію дипломатів із Тегерана.

Про це повідомляє POLITICO.

За даними видання, іранська влада запровадила обмеження на використання повітряного простору для рейсів, які прямують із боку Іраку. Рішення ухвалене на тлі зростання ризиків для цивільної авіації та повідомлень про можливу військову ескалацію в регіоні.

Закриття неба розглядають як превентивний захід безпеки. Очікується, що воно може вплинути на маршрути міжнародних авіакомпаній, які використовують цей повітряний коридор для транзитних польотів.

Водночас Велика Британія в середу ухвалила рішення про евакуацію дипломатичного персоналу з Тегерана через погіршення безпекової ситуації в країні.

Раніше повідомлялося, що США терміново виводять персонал з ключових баз на Близькому Сході після погроз Тегерана завдати ударів у відповідь.

Ми раніше інформували, що Китай не схвалює погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по режиму в Ірані через жорстоке придушення владою протестів.