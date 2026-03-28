Іран залучає дітей до війни з США та Ізраїлем: з якого віку навчатимуть вбивати

В Ірані масово озброюють дітей / Ілюстративне фото / © Associated Press

В умовах збройного конфлікту зі США та Ізраїлем іранська влада вдалася до радикальних заходів. Силові структури країни почали масово вербувати дітей віком від 12 років для несення служби на столичних блокпостах та виконання інших завдань безпеки.

Про це пише Al Arabiya.

Кампанія вербування та завдання для школярів

В Ірані стартувала масштабна рекрутингова кампанія під назвою «За Іран», спрямована на залучення нових людей до лав силових структур. Офіційний представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Рахім Надалі заявив державному телебаченню, що молодь активно зголошується допомогти добровольчому ополченню «Басідж» протистояти «глобальному хулігану» (так в Ірані називають Сполучені Штати).

До завдань таких малолітніх добровольців входить збір безпекових даних, участь в оперативних патрулях, а також організація нічних автомобільних колон у місті.

«З огляду на вік тих, хто бажає приєднатися, ми тепер знизили мінімальний вік до 12 років, оскільки діти 12-13 років хочуть бути залученими», — розповів представник КВІР.

Підлітки з автоматами на вулицях Тегерана

Місцеві жителі підтверджують присутність озброєної молоді на вулицях столиці. За їхніми словами, від початку війни кількість блокпостів у Тегерані різко зросла, і на багатьох із них чергують саме підлітки в цивільному одязі, озброєні кулеметами, автоматами Калашникова та пістолетами-кулеметами Uzi.

Очевидці розповідають, що непідготовлені діти зі зброєю часто зупиняють і обшукують автомобілі, вигукують накази перехожим, коли ті опиняються поблизу місць падіння ракет, і регулярно роблять попереджувальні постріли в повітря. Вночі прихильники режиму роз’їжджають містом на автомобілях з гучномовцями, роздають прапори та вигукують пропагандистські гасла.

Нагадаємо, президент Ірану пригрозив заходами помсти. Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не здійснює превентивних атак, а дає «рішучу відповідь».