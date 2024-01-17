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Іран заперечує постачання РФ зброї для ударів по Україні: заява очільника МЗС

Іран заперечує постачання РФ зброї для ударів по Україні: заява очільника МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан / Фото: Associated Press

Країна відкидає звинувачення.

Іран заперечує, що постачав РФ будь-які дрони чи ракети, які використовувалися проти нашої держави. Там стверджують, що "Україна не надала жодних доказів протилежного".

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Іранські технології, каже він, буцімто можуть бути скопійовані іншими.

"Ми постачали іранські дрони різним країнам та регіонам в рамках оборонної співпраці. Це не складно для будь-кого скопіювати наші дрони, тож ми не несемо відповідальність за це. Але навіть у такому випадку, Україна не надала нам жодних доказів", – заявив він.

Чиновник цинічно додав, що Іран кілька разів запитував Росію, чи використовували вони зброю іранського виробництва проти України. Мовляв, росіяни відповідали, що ні.

Нагадаємо, Росія та Іран збираються підписати “великий договір”.

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