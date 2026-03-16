Іран заперечив прохання про перемир’я та переговори зі США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі / © Associated Press

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростував твердження про те, що Тегеран нібито просив припинення вогню чи переговори зі Сполученими Штатами, про що раніше говорив Дональд Трамп.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS.

«Ні, ми ніколи не просили про припинення вогню, і ми ніколи навіть не просили про переговори. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно», — сказав він.

Його заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп заявляв, що Тегеран, схоже, був готовий укласти угоду, однак на умовах, які Вашингтон вважає неприйнятними.

Арагчі також відкинув твердження про те, що для Ірану нинішня ситуація є «війною на виживання».

«Достатньо стабільна та сильна. Ми лише захищаємо свій народ від [цього] акту агресії», — наголосив глава іранського МЗС.

Крім того, дипломат заявив, що кілька держав звернулися до Ірану з проханням забезпечити безпечний прохід їхніх нафтогазових суден через Ормузьку протоку.

«Ми відкриті для країн, які хочуть поговорити з нами про безпечний прохід своїх суден», — сказав Арагчі.

Він додав, що до Тегерана вже зверталися з такими запитами.

«До нас звернулася низка країн, які хочуть забезпечити безпечний прохід для своїх суден», — заявив міністр, однак відмовився уточнювати, про які саме держави йдеться.

За його словами, остаточне рішення щодо проходу суден ухвалюють військові.

«Це питання мають вирішити наші військові, і вони вже вирішили дозволити групі суден, що належать різним країнам, пройти безпечно», — зазначив Арагчі, повторивши заяви іранських посадовців про те, що окремим державам уже дозволили проходити через протоку.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану, зокрема в межах військового співробітництва.

Ми раніше інформували, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який зник із публічного простору після ударів США та Ізраїлю, нібито перебуває в Москві.