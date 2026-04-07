Прапор Ірану / © Associated Press

Іран у понеділок представив комплексну пропозицію з 10 пунктів, спрямовану на припинення війни зі США та Ізраїлем.

Про це повідомляє The New York Times.

Хоча повний зміст усіх пунктів не розкривається, співрозмовники видання серед іранських високопосадовців зазначають, що документ містить низку ключових вимог Тегерана.

Зокрема, Іран наполягає на гарантіях від подальших військових ударів, повному знятті санкцій, а також припиненні ізраїльських атак по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані. У Тегерані ці умови розглядають як базові для будь-якого подальшого політичного процесу.

У відповідь Іран декларує готовність піти на кроки у відповідь у сфері регіональної безпеки. Серед них — припинення блокування Ормузької протоки, одного з ключових світових морських маршрутів постачання енергоносіїв.

Окремо пропонується економічний механізм регулювання судноплавства: запровадження збору в розмірі 2 млн доларів за прохід кожного судна. Отримані кошти планується частково спрямовувати на відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок ударів США та Ізраїлю, а також розподіляти між Іраном і Оманом як державою-партнером по інший бік протоки.

Таким чином, за задумом Тегерана, фінансова модель має замінити вимоги про пряму компенсацію збитків.

Водночас іранські державні медіа підкреслюють, що ініціатива не передбачає простого режиму припинення вогню. Натомість ідеться про прагнення до «остаточного завершення війни» на умовах, які відповідають стратегічному баченню Ірану.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть «знищити Іран за одну ніч».

Ми раніше інформували, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.