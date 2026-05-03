Іран запропонував триетапний план завершення війни: що передбачає документ

Іран

Іран запропонував триетапний план припинення війни, який передбачає перехід від режиму тиші до постійного миру, нову ядерну угоду та переговори щодо безпеки на Близькому Сході.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними медіа, перший етап плану стосується негайного припинення бойових дій. Іран пропонує перетворити припинення вогню на постійний мир приблизно протягом 30 днів.

Також на цьому етапі йдеться про відновлення роботи Ормузької зони та поступове зняття американської блокади. Окремим пунктом передбачено взаємний ненапад, зокрема за участі Ізраїлю.

Другий етап має середньостроковий характер і стосується ядерної угоди. Іран пропонує заморозити збагачення урану на строк до 15 років. Надалі обмеження мають бути встановлені на рівні 3,6%, що відповідає цивільному використанню.

Водночас план не передбачає демонтажу іранських ядерних об’єктів. Санкції проти Ірану, згідно з пропозицією, мають скасовуватися поетапно.

Третій етап стосується довгострокового врегулювання в регіоні. Іран пропонує розпочати переговори щодо нової системи безпеки на Близькому Сході.

Поки що невідомо, як на цю ініціативу відреагують США, Ізраїль та інші учасники переговорного процесу.

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

