Іран запровадив санкції проти ще 61 американця: у списку адвокат Трампа та ексдержсекретар Помпео

Частина осіб, які потрапили під санкції, обіймала посада за часів президентства Дональда Трампа.

Іран запровадив санкції проти ще 61 американця на тлі невдалих переговорів щодо ядерної угоди. До переліку потрапили особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, ексрадник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон, ексдержсекретар Майк Помпео та інші.

Про це пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Ірану включило до санкційного списку людей, які підтримували опозиційну групу "Муджахеди-е-Хальк" (МЕК) у вигнанні.

Санкції, запроваджені проти десятків американців у минулому на різних підставах, дозволяють іранській владі конфіскувати будь-які активи, які вони мають в Ірані. Про санкції оголосили після завершення візиту президента США Джо Байдена у Саудівську Аравію.

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У січні Іран вже ввів обмеження проти 51 американця, а у квітні — проти 24.

Непрямі переговори Ірану зі Сполученими Штатами про відновлення ядерної угоди 2015 року почалися в листопаді у Відні і продовжилися в Катарі в червні. Але переговори зайшли в глухий кут, який тривав кілька місяців.

Одним із головних пунктів угоди було зобов’язання Ірану не збагачувати уран більше ніж до 3,67%. Такий уран використовують в енергетичних реакторах, і для створення ядерної зброї він не придатний.

Угода між Іраном і світовими державами щодо пошуку довгострокового вирішення кризи через суперечливу ядерну програму розірвалась після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в травні 2018 року і ввів широкі санкції. Тоді Трамп заявив, що вона не допоможе запобігти створенню Іраном ядерної зброї.

Після того у травні 2019 року Іран розпочав вихід із ядерної угоди та відновив роботи зі збагачення урану та модернізації реактора в Араці. Як наслідок — ліміти, встановлені положеннями угоди 2015 року Іран перевищив аж увосьмеро.

А в січні 2021 року Іран почав збагачувати уран до 20%, хоч за умовами ядерної угоди цей рівень не повинен перевищувати 4%.

Пізніше в лютому новий президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не зніме санкції з Ірану, поки той не зупинить збагачення урану понад нормами ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, Байден пообіцяв не залишити на Близькому Сході вакууму, щоб його заповнили Китай, Росія чи Іран.

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