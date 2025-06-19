Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю: є потерпілі та значні руйнування

Удар Ірану по Ізраїлю. / © Associated Press

Реклама

Зранку 19 червня Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. “Кілька з них вразили” цивільні райони у чотирьох містах: Беер-Шева, Тель-Авів, Рамат-Ган та Холон, завдавши значних руйнувань.

Про це повідомляють CNN та Sky News з посиланням на ізраїльських військових та місцеві медіа.

Зазначається, що остання хвиля ракетних обстрілів Ірану вразила район поблизу Тель-Авіва. Повідомляється про значні пошкодження кількох будівель на одній з вулиць в місті Рамат-Ган, що приблизно за три милі від центру Тель-Авіва.

Реклама

За словами військових сталося “кілька влучань по цивільній інфраструктурі". Зокрема, балістична ракета вдарила по лікарні Сорока, на півдні Ізраїлю у місті Бер Шева. За даними ізраїльських служб екстреної допомоги, 40 осіб отримали поранення, двоє з яких - важкі.

Іранські державні ЗМІ повідомляють, що головними цілями були штаб-квартира командування та розвідки Армії оборони Ізраїлю, що розташовані поруч з медичним закладом.

Тим часом у Холоні внаслідок падіння іранської балістичної ракети поранено 16 осіб, троє з них – у важкому стані.

Зауважимо, що зранку у ЦАХАЛ заявили про запуск ракет з території Ірану. По всьому Ізраїлю активувалися сирени. В Армії оборони заявили, що оборонні системи працювали, “щоб перехопити загрозу”.

Реклама

Як повідомляли медіа, Ізраїлю не вистачає оборонних ракет-перехоплювачів. Йдеться про системи Arrow. Вони відіграють важливу роль у протидії балістичним ракетам далекого радіусу дії з боку Ірану.

Нагадаємо, за останню добу Ізраїль здійснив три хвилі ударів по Ірану. Країна задіяла десятки військових літаків для ударів по понад 60 цілях у Тегерані та на заході Ірану, включаючи ракетні пускові установки та об'єкти виробництва ракет.

Дата публікації 23:51, 18.06.25 Кількість переглядів 10 Хакери зламали систему державного телебачення Ірану