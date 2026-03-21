Іран запустив ракети по американо-британській військовій базі в Тихому океані: Лондон відреагував

Ракетний удар. / © Associated Press

Міністерство оборони Великої Британії засудило «безрозсудні» атаки балістикою, які Іран здійснив по американо-британській військовій базі в Індійському океані.

Про це йдеться у заяві відомства, повідомило Sky News.

Лондон назвав «безрозсудні» удари по всьому регіоні «загрозою британським інтересам та британських союзників».

«Винищувачі Королівських ВПС та інші військові засоби Великої Британії продовжують захищати наших людей та персонал у регіоні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд країн дозволив США використовувати британські бази для проведення «конкретних та обмежених оборонних операцій».

До слова, Дієго-Гарсія — ключовий аеродром для флоту важких бомбардувальників США — довгий час служив важливим закордонним військовим перевалочним пунктом для операцій далеко від дому.

Як повідомлялося, Іран атакував балістикою військову базу США і Британії, що розташована на острові Дієго-Гарсія. Втім, вони не досягли цілі. Одна з ракет вийшла з ладу під час польоту, а іншу перехопив американський військовий корабель за допомогою ракети-перехоплювача SM-3.

