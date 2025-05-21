Іран затвердив угоду про стратегічне партнерство з Росією: що передбачає документ

Президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Масуд Пезешкіян / © Associated Press

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Парламент Ірану в середу, 21 травня, схвалив 20-річний пакт про стратегічне партнерство з Росією. Угода передбачає зміцнення двосторонніх зв’язків, зокрема тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Ірану.

Президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Масуд Пезешкіян підписали документ про стратегічне партнерство 17 січня. Російський парламент схвалив угоду у квітні.

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Хоча угода не містить пункту про взаємну оборону, вона передбачає, що обидві країни будуть співпрацювати проти спільних військових загроз, розвивати військово-технічне співробітництво та брати участь у спільних військових навчаннях.

Від початку війни проти України у 2022 році Іран та Росія зміцнили свої військові зв’язки. При цьому Іран постачав безпілотники та ракети для російських атак на територію України.

Стратегічний пакт також містить кілька пунктів, спрямованих на зміцнення економічного партнерства, зокрема шляхом посилення прямої міжбанківської співпраці та просування їхніх національних фінансових продуктів.

Минулого тижня набула чинності угода про вільну торгівлю між Іраном та Євразійським економічним союзом, очолюваним Росією, яка знизила тарифи для стимулювання торгівлі між двома економіками, що перебувають під жорсткими санкціями країн Заходу.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про ймовірне постачання до Росії іранських пускових установок для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Кремль може використати у війні проти України.