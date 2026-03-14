Атака "Шахедів" / © t.me/SJTF_Odesa

Увечері в п’ятницю, 13 березня, офіси американського Citibank у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах та у столиці Бахрейну Манамі стали цілями для, ймовірно, іранських безпілотників.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

У повідомленні йдеться, що на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану деякі фінансові центри в регіоні Перської затоки стали цілями атак неідентифікованих дронів.

Зокрема цілями ударів стали офіси, пов’язані з американським банком Citigroup, який вважається одним з найважливіших гравців у світовій фінансовій системі.

У Мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано приліт по відділенню Citibank у Дубаї.

Після інциденту деякі міжнародні банки вивели своїх співробітників з будівель та продовжили частину своєї діяльності дистанційно.

Також, через зростання занепокоєння щодо безпеки, регіональні відділення Citibank оголосили про тимчасове призупинення деяких своїх видів діяльності в ОАЕ.

Водночас повідомлення про атаки безпілотників та ракет були опубліковані також у місті Манама, Бахрейн.

Бахрейн є одним із важливих центрів військової та економічної присутності США в Перській затоці, а також місцем базування П’ятого флоту Сполучених Штатів.

У регіоні Перської затоки офіси банку в Дубаї та Бахрейні також є основними центрами управління доларовими операціями для нафтових компаній, суверенних фондів та міжнародних компаній.

Офіційного підтвердження про атаку іранських безпілотників на офіси цього американського банку наразі не було.

Нагадаємо, раніше посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного обстрілу. Іракські чиновники заявили, що вертолітний майданчик у посольстві був вражений ракетою.

Іранські безпілотники атакували нафтосховища у порту Фуджейра в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Унаслідок удару на території об’єкта спалахнула пожежа.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що «багато країн» надішлють військові кораблі для контролю судноплавства в Ормузькій протоці, яка заблокована Іраном. Серед названих американським лідером країн — Китай.