Іран завдав удару балістичною ракетою по центральній частині Ізраїлю

Прапор Ізраїлю

Реклама

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем продовжує загострюватися, переходячи у фазу регулярних ракетних атак.

За даними ізраїльської служби екстреної допомоги MDA, внаслідок атаки загинули чоловік і жінка.

Удар припав на передмістя Тель-Авіва — Рамат-Ган. Постраждалі отримали важкі осколкові поранення, врятувати їх не вдалося.

Реклама

Руйнування та вибухи

На оприлюднених кадрах видно частково зруйновану будівлю та вулицю, вкриту уламками після вибуху.

Також журналісти зафіксували в небі об’єкти, схожі на касетні боєприпаси, які розліталися перед падінням.

Обстріли тривають

За інформацією ЗМІ, Іран регулярно здійснює атаки по території Ізраїлю, застосовуючи балістичні ракети та дрони.

Раніше внаслідок подібних обстрілів постраждали десятки людей.

Реклама

Удар по центральному Ізраїлю свідчить про подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль ліквідував "праву руку" Хаменеї: про кого йдеться.