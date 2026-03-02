- Дата публікації
Іран завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії — ЗМІ
У Саудівській Аравії міг бути атакований один із найбільших у світі хабів експорту нафти.
Іран, ймовірно, завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За повідомленнями, під удар потрапив об’єкт компанії Aramco у Рас-Танурі.
Про це пише Sky News.
За даними саудитів, нафтопереробний завод Ras Tanura компанії Saudi Aramco був зупинений після атаки дрона.
Інформація потребує офіційного підтвердження.
Удари Ірану — останні новини
Раніше йшлося про те, що Саудівська Аравія може вступити у відкрите протистояння з Іраном. Відомо, що раніше країна відмовилася надати США повітряний простір для ударів по Ірану, уникаючи прямої ескалації.
Нагадаємо, Іран почав завдавати ударів також по об’єктах в ОАЕ. Зокрема, «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі, також через обстріл палав хмарочос у Дубаї. Очевидці публікували моторошні наслідки атаки. У людей паніка, повітряний простор закритий.