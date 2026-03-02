ТСН у соціальних мережах

Іран завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії — ЗМІ

У Саудівській Аравії міг бути атакований один із найбільших у світі хабів експорту нафти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Іран, ймовірно, завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За повідомленнями, під удар потрапив об’єкт компанії Aramco у Рас-Танурі.

Про це пише Sky News.

Атака на завод у Саудівській Аравії

За даними саудитів, нафтопереробний завод Ras Tanura компанії Saudi Aramco був зупинений після атаки дрона.

Інформація потребує офіційного підтвердження.

Удари Ірану — останні новини

Раніше йшлося про те, що Саудівська Аравія може вступити у відкрите протистояння з Іраном. Відомо, що раніше країна відмовилася надати США повітряний простір для ударів по Ірану, уникаючи прямої ескалації.

Нагадаємо, Іран почав завдавати ударів також по об’єктах в ОАЕ. Зокрема, «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі, також через обстріл палав хмарочос у Дубаї. Очевидці публікували моторошні наслідки атаки. У людей паніка, повітряний простор закритий.

Новина доповнюється
