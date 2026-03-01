Іран завдає ударів по морських об’єктах Абу-Дабі: під ударами французька база та німецький лайнер

Удар Ірану по французькій морській базі в Абу-Дабі / © OSINTdefender на Х

Реклама

У відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході. У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Як повідомляють OSINT-канали, сьогодні було завдано удару по французькій військово-морській базі Camp de la Paix.

«Густий чорний дим піднімається з місця удару іранського безпілотника та/або ракети», — прокоментували військові оглядачі опубліковане фото.

Реклама

Засновник та генеральний директор IBC Group та один з найвпливовіших блогерів в просторі X Маріо Науфал також повідомив про удар Ірану по французькій військово-морській базі в Абу-Дабі, додавши відео з місця.

«Франція всі вихідні закликала до припинення вогню та проведення екстрених засідань ООН. А Іран бомбив їхню базу», — прокоментував він.

Окрім того, іранська ракета впала поряд із німецьким круїзним лайнером Mein Schiff 4 у порту Абу-Дабі.

Про це повідомила газета Bild із посиланням на очевидців.

Реклама

На борту судна перебуває близько 3,5 тис. осіб.

«Поруч пролунав гучний вибух. Команда заявила нам про необхідність пройти всередину, уникати вікон та зберігати спокій», — повідомив очевидець.

Водночас Міноборони ОАЕ заявило, що два іранські БПЛА атакували військову базу «Ас-Салям» в Абу-Дабі. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Оборонне відомство цієї близькосхідної країни знову заявило про право на відповідь у зв’язку із обстрілами з боку Ірану.

Реклама

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Тоді Міністерство оборони ОАЕ назвало обстріл грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права і заявило, що Емірати залишають за собою повне право відповіді.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, після початку військової операції США та Ізраїлю Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Зокрема, вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.

Реклама

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру. Там розташовані військові бази країни.