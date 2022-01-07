Іран заявив про готовність до переговорів з країнами щодо виплати компенсацій за збиття літака МАУ

Іран заявив про готовність до переговорів з країнами щодо виплати компенсацій за збиття літака МАУ

На борту збитого Boeing 737 було 11 громадян України.

Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами про виплату репарацій за збиття літака МАУ в січні 2020 року під Тегераном, коли загинуло 176 пасажирів та екіпаж. Напередодні Тегеран від переговорів категорично відмовлявся.

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Як повідомляє Reuters, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Ірану.

"Незважаючи на незаконні дії деяких країн та спроби використати цю трагічну подію... Іран, як і раніше, готовий вести двосторонні переговори з кожною з відповідних держав", - йдеться у заяві.

В іранському МЗС зазначили, що будь-які переговори мають вестися з повагою до "суверенітету, внутрішніх законів та міжнародних зобов'язань".

Канадський суд цього тижня зобов'язав Іран виплатити майже 84 млн доларів плюс відсотки сім'ям шістьох загиблих під час катастрофи громадян Канади. Як зазначається, зовсім нещодавно міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але 27 грудня надійшла однозначна відповідь від Ірану, який "не бачить потреби вести переговори з міжнародною групою".

Нагадаємо, рейс PS 752 української авіакомпанії був збитий над Тегераном незадовго після злету 8 січня 2020 року. Влада Ірану спочатку заперечувала вою причетність до катастрофи, але зрештою визнала, що збила літак випадково. На борту збитого Boeing 737 були 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран поки намагається "піти від відповідальності і знайти цапа-відбувайла". У зв'язку із цим Україна налаштована зайняти більш жорстку позицію і разом з іншими країнами розглядає заходи, щоб "створити проблеми для Ірану і спонукати його зайняти чесну позицію".

Водночас США пообіцяли допомогти притягнути Іран до відповідальності.

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