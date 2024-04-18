Іран заявив про готовність розбомбити ізраїльські ядерні об'єкти

Удар можливий, якщо Ізраїль наважиться атакувати ядерні об’єкти на території Ірану.

Іран попереджає, що готовий завдати ударів по ядерних об'єктах Ізраїлю, місце розташування яких начебто відоме іранським військовим.

Про це заявив високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції Ахмад Хахталаб, який відповідає за ядерну безпеку, передає Sky news.

За його словами, такий удар можливий, якщо Ізраїль наважиться атакувати ядерні об’єкти на території Ірану.

“Загрози сіоністського режиму [так офіційний Тегеран називає державу Ізраїль] ядерним об'єктам Ірану дозволяють переглянути нашу ядерну доктрину і відійти від наших попередніх міркувань”, - сказав Ахмад Хахталаб.

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Командир КВІР сказав, що ядерні об'єкти Ізраїлю ідентифіковано, додавши, що "наші руки на спусковому гачку". За його словами, Іран готовий запустити “потужні ракети для знищення цілей” в Ізраїлі.

Раніше Тегеран завжди стверджував, що його ядерна програма спрямована виключно на мирні цілі.

Теперішня заява прозвучала після того, як експосадовець ізраїльської військової розвідки Моссад Зохар Палті повідомив, що Ізраїль розглядає варіант завдання удару по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масовану повітряну атаку, здійснену іранськими ракетами та дронами в ніч проти 14 квітня.

Водночас джерела Sky news в США заявили, що Ізраїль навряд чи нападе на Іран до закінчення головного єврейського свята — Песах, яке починається в понеділок, 22 квітня, і закінчується після настання ночі 30 квітня.

Нагадаємо, під час атаки Ірану у ніч проти 14 квітня щонайменше дев'ять ракет, які пробили протиповітряну оборону Ізраїлю, ударили по двох авіабазах країни, але значних пошкоджень не було.

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