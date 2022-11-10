Іран заявив про розробку нової гіперзвукової балістичної ракети, яку жодна ППО не може збити

В Ірані стверджують, що наразі немає таких технологій, які б могли знищити їхню нову розробку.

Іран заявив, що розробив свою першу гіперзвукову балістичну ракету внутрішнього виробництва, яку жодна протиповітряна оборона не зможе збити.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на іранське державне інформаційне агентство Tasnim.

Як стверджує командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (IRGCASF) Амір Алі Хаджизаде, розроблена ракета може маневрувати під і над атмосферою Землі, проходячи через "усі випробувальні системи протиракетної оборони".

За його словами, це "величезний стрибок" у розробці ракет, і ця зброя може націлюватися на протиракетні системи.

"Я не думаю, що протягом десятиліть існуватимуть технології, здатні протистояти цьому", — сказав Хаджізаде.

Іран допомагає РФ у війні проти України

У середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію і пояснив, чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські.

Також Росія у війні проти України використовує іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які перейменували в "Герань". Росіяни постійно атакують українські міста цими безпілотниками. Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонської області. Присутність іранських інструкторів на території, тимчасово захопленій росіянами, вкотре доводить, що Тегеран є співучасником Москви у воєнних злочинах проти України.

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