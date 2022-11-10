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Іран заявив про розробку нової гіперзвукової балістичної ракети, яку жодна ППО не може збити

Іран заявив про розробку нової гіперзвукової балістичної ракети, яку жодна ППО не може збити

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Іран заявив про розробку нової гіперзвукової балістичної ракети, яку жодна ППО не може збити

фото умовне / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

В Ірані стверджують, що наразі немає таких технологій, які б могли знищити їхню нову розробку.

Іран заявив, що розробив свою першу гіперзвукову балістичну ракету внутрішнього виробництва, яку жодна протиповітряна оборона не зможе збити.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на іранське державне інформаційне агентство Tasnim.

Як стверджує командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (IRGCASF) Амір Алі Хаджизаде, розроблена ракета може маневрувати під і над атмосферою Землі, проходячи через "усі випробувальні системи протиракетної оборони".

За його словами, це "величезний стрибок" у розробці ракет, і ця зброя може націлюватися на протиракетні системи.

"Я не думаю, що протягом десятиліть існуватимуть технології, здатні протистояти цьому", — сказав Хаджізаде.

Іран допомагає РФ у війні проти України

У середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію і пояснив, чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські.

Також Росія у війні проти України використовує іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які перейменували в "Герань". Росіяни постійно атакують українські міста цими безпілотниками. Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонської області. Присутність іранських інструкторів на території, тимчасово захопленій росіянами, вкотре доводить, що Тегеран є співучасником Москви у воєнних злочинах проти України.

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Дата публікації
Перегляди
164
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