Іран заявив про створення ракети великої дальності – може летіти на 1650 км

В Ірані заявили про створення крилатої ракети великої дальності.

Командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що в Ірані розробили крилату ракету з радіусом дії 1650 км.

Про це пише Reuters.

"Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав він державному телебаченню, яке продемонструвало перші кадри з ракетою "Павех".

Іран розширив свою ракетну програму, зокрема свої балістичні ракети, всупереч спротиву з боку США і занепокоєння з боку європейських країн. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має характер стримування.

За даними британської розвідки, Росія знову вичерпала запаси іранських дронів, якими атакує Україну, тому Москва прагнутиме поповнити ресурс дроні.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Іран бере безпосередню участь в ударах РФ по Україні.

Очільник ГУР України Кирило Буданов зазначив, що Росія намагається завезти з Ірану ще одну партію снарядів, кількістю 20 тисяч одиниць.

За даними Bloomberg, Іран наблизився до виробництва ядерної бомби.

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