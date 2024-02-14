Іран заявив про успішні випробування балістичних ракет великої дальності

Пуск було здійснено у співпраці з Аерокосмічними та Військово-морськими силами.

Іран заявив, що успішно випробував балістичну ракету дальнього радіусу дія зі свого морського крейсера.

Про це інформує Сіньхуа із посиланням на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі.

Він заявив що пуск було здійснено у співпраці з Аерокосмічними та Військово-морськими силами.

"Нові досягнення збільшили дальність й силу нашого морського впливу до будь-якої бажаної точки. Наші морські крейсери можуть бути присутніми будь-де в океані і, звісно, якщо ми можемо запустити із них ракети, то для будь-кого, хто загрожує нам, немає безпечного сховку", - сказав Саламі.

Він заяви, що іранські військові останніми днями взяли на озброєння велику кількість новітніх дронів та високоточних керованих й балістичних ракет, створивши "дуже складну й пов’язану комбінацію сучасних спроможностей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують серію ударів по іранських обʼєктах після загибелі трьох американських військових у Йорданії.

Крім того, ми раніше інформували, що США планують завдати додаткових дій на Близькому Сході після авіаударів по Іраку та Сирії.

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