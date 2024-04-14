Іран заявив, що "відповів" Ізраїлю і закликав "не робити дурості"

Іран не поки не планує запускати нові хвилі безпілотників та ракет.
Делегація Ірану в ООН заявили, що Тегеран вважає, що обмежиться сьогоднішньою "відповіддю", коли по Ізраїлю було запущено сотні ударних безпілотників та ракет.
Про це інформує Newsru.co.il.
Представники іранської делегації заявили, що хвиля ударів вже відбулася. У Тегерані заявили, що це військова "відповідь" на удар Ізраїлю по іранському "консульству" в столиці Сирії Дамаску 1 квітня.
У заяві вказується, що Іран не поки не планує запускати нові хвилі безпілотників та ракет, якщо Ізраїль не "зробить дурість".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.
Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз засуджує атаку Ірану на Ізраїль, яка може серйозно вдарити по регіональній безпеці.
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