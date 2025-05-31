Ядерна зброя / © Getty Images

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Іран значно збільшив свої запаси збагаченого урану. Це викликає занепокоєння щодо намірів країни використати цей матеріал для виготовлення ядерної зброї.

Про це йдеться у новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), надісланому в суботу, 31 травня, передає Reuters.

Станом на 17 травня Іран мав 408,6 кілограма урану, збагаченого до 60 відсотків. Це на 133,8 кілограма, або майже на 50 відсотків, більше, ніж у лютому.

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Уран, збагачений до 60 відсотків, можна збагатити до 90 відсотків — рівня, необхідного для ядерної зброї — за допомогою невеликого технічного кроку.

МАГАТЕ заявило, що близько 42 кілограмів урану, збагаченого на 60 відсотків, теоретично достатньо для створення однієї атомної бомби, якщо уран збагачувати далі. Таким чином Ірану володіє матеріалом, достатнім для створення 9 ядерних бомб.

Агентство, яке знову закликало Тегеран до кращої співпраці, зазначивши, що Іран зараз є єдиною країною у світі, яка не має ядерної зброї та виробляє такий матеріал, що викликає серйозне занепокоєння.

З моменту публікації лютневого звіту МАГАТЕ кількість низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, також збільшилася на 953,2 кілограма, його кількість тепер становить 9 247,6 кілограма.

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Іран назвав звіт МАГАТЕ «політично мотивованим», який «повторює безпідставні звинувачення».

Ізраїль заявив, що рівень збагачення урану в Ірані не має жодного цивільного виправдання і назвав звіт МАГАТЕ чітким попередженням про те, що Іран повністю налаштований завершити свою ядерну програму.

Нагадаємо, раніше США отримали нові розвідувальні дані, які свідчать про високу ймовірність підготовки Ізраїлем удару по ядерних об’єктах Ірану.