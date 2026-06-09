Іран збив американський гелікоптер: Трамп повідомив, що готує у відповідь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові нібито збили американський бойовий гелікоптер Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. За його словами, екіпаж не постраждав, однак Вашингтон має намір відповісти на атаку.

Про це Трамп написав у своїй заяві на Truth Social.

«Мене щойно поінформували наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних гелікоптерів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. На борту було двоє пілотів, обидва живі й неушкоджені», — заявив він.

Реклама

Заява Трампа

Водночас американський президент наголосив, що США вважають необхідним відреагувати на інцидент.

«Попри це Сполучені Штати, безумовно, повинні відповісти на цю атаку. Дякую за увагу до цього питання», — додав він.

Наразі офіційного підтвердження інциденту від Пентагону чи іранської сторони немає.

США проти Ірану — актуальна інформація про протистояння

Раніше Дональд Трамп розповів, коли він оголосить про «повну перемогу» над Іраном. Президент США висловив упевненість, що Вашингтон незабаром досягне значного успіху в цьому протистоянні. За його словами, це може статися вже протягом найближчих двох тижнів.

Реклама

Також Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль має погодитися з можливою угодою між Вашингтоном і Тегераном, якщо таке рішення ухвалить Білий дім.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав ударів по військових об’єктах у західній і центральній частинах Ірану.

Новини партнерів