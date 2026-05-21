Іран зламав плани США та Ізраїлю: як швидко Тегеран відновить виробництво зброї

Іран може відновити виробництво зброї вже за пів року

Військова машина Ірану постраждала від американсько-ізраїльських ударів значно менше, ніж на те розраховували у Вашингтоні та Єрусалимі. І поки політики погрожують новими бомбардуваннями, Тегеран використовує шеститижневе припинення вогню для стрімкого відновлення своїх сил.

Про це пише CNN із посиланням на обізнані джерела в американській розвідці.

За словами співрозмовників видання, іранці вже відновили частину виробництва безпілотників, що категорично суперечить офіційній браваді Пентагону.

Провал прогнозів та китайський слід

Темпи відновлення військово-промислової бази Ірану стали неприємним сюрпризом для Заходу. Як заявив один з американських чиновників, «іранці перевищили всі терміни відновлення, які прогнозувала розвідка». За найгіршим для США сценарієм, Тегеран зможе повністю відновити свій ударний потенціал безпілотників вже за шість місяців.

Ця оперативність пояснюється двома ключовими факторами. По-перше, удари США та Ізраїлю просто не завдали тієї шкоди, на яку розраховували планувальники операції. По-друге, Іран продовжує отримувати критично важливу підтримку від Росії та Китаю.

Зокрема, попри американську блокаду, що триває, Пекін продовжував постачати Ірану компоненти, необхідні для створення ракет. Цей факт минулого тижня публічно визнав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, хоча речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь прогнозовано назвав ці звинувачення «такими, що не ґрунтуються на фактах».

Генерали проти розвідників: хто бреше

Стаття підсвічує серйозний розкол між тим, що американське командування заявляє публічно, і тим, що розвідка доповідає закритими каналами.

Лише у вівторок командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер під час слухань у Конгресі оптимістично переконував політиків, що операція «Epic Fury» знищила 90% іранської оборонної промисловості, через що Іран «не зможе відновитися роками».

Однак розвідка називає ці заяви фікцією. Джерела наголошують, що реальні терміни відновлення іранського ВПК вимірюються місяцями, а не роками. Ба більше, значна частина іранських арсеналів взагалі залишилася недоторканою:

Близько двох третин іранських ракетних установок пережили удари (частина з них була просто закопана під землю і зараз відкопується під час перемир’я).

Збережено приблизно 50% загального потенціалу безпілотників — це тисячі одиниць готової зброї.

Майже повністю вціліли протикорабельні крилаті ракети берегової оборони, що дозволяє Ірану й надалі погрожувати судноплавству в Ормузькій протоці.

Отже, погрози Дональда Трампа про готовність відновити бомбардування стикаються з суворою реальністю: Іран не доведеться відбудовувати з нуля. Його військова інфраструктура виявилася набагато стійкішою, ніж намагаються зобразити американські військові чиновники, зазначає видання.

Нагадаємо, в Ірані попередили, що в разі відновлення бомбардувань з боку США чи Ізраїлю війна може вийти за межі Близького Сходу. У КВІР наголосили, що світ досі не бачив «всіх можливостей ісламської революції».

