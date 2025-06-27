Іран знайшов заміну російським винищувачам: аналітики розкрили мотив

Китайський винищувач J-10C / © Getty Images

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Іран, ймовірно, розпочав переговори з Китаєм щодо потенційної закупівлі винищувачів J-10C. Ці літаки можуть стати заміною російським Су-35С, яких іранці замовили лише чотири 2023 року попри плани щодо щонайменше 50 одиниць.

Про це пише Defense Express.

Аналітики зазначають, що китайські винищувачі можуть стати гарним варіантом для Ірану, адже мають гарні характеристики та низьку експортну ціну. Окрім того, іранцям необхідно поповнити втрачені під час бойових дій проти Ізраїлю літаки, як-от F-14 Tomcat.

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Статус інших літаків у складі ВПС Ірану, як-от МіГ-29, наразі залишається невизначеним.

Експерти зазначають, що наприкінці 2024 року у ЗМІ з’явилися повідомлення про можливий інтерес Ірану до китайсько-пакистанських JF-17 як альтернативи російським Су-35С. Це може свідчити про послідовні спроби Ірану знайти заміну російським літакам через співпрацю з Китаєм.

«Формальною перевагою J-10C є низька експортна ціна, яка заявляється в діапазоні від 60 до 90 мільйонів доларів за одиницю. Однак у разі з Іраном більш актуальним видається інший фактор — фактична готовність Китаю поставити необхідну кількість літаків вказаного типу», — зазначають експерти.

Defense Express підкреслює, що 2015 року Іран вів переговори з Китаєм щодо постачання 150 літаків J-10C, проте до 2020-го через обмежені ресурси Ірану заплановані постачання скоротилися всього до 36 літаків. Точна кількість винищувачів, яку обговорюють Китай та Іран наразі, залишається невідомою.

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Аналітики зазначають, що порівнюючи J-10C і Су-35С, російський літак має лише невелику перевагу в деяких технічних параметрах, наприклад:

максимальне бойове навантаження: до 8000 кг у Су-35С проти 7200 кг — у J-10C,

бойовий радіус: до 1600 км у російської машини, водночас китайський літак демонструє 800–1200 км.

Також у Defense Express зазначають, що наразі Іран не зможе закупити в потрібній для себе кількості Су-35 від РФ, оскільки росіяни, ймовірно, планують продати «вільні» літаки цього типу до Алжиру.

Експерти вважають, що Іран робить не просто поспішні закупівлі, а стратегічний вибір між подальшою співпрацею з Росією чи переходом на прямі постачання з Китаю.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін відмовився надати Тегерану нові системи ППО, аргументувавши це тим, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном уже «можна вважати завершеним».

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Також він додав, що закінчення конфлікту відкриває нові перспективи розвитку співробітництва країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) з державами регіону, включно з Іраном.

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