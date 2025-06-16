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Іран знову атакував Ізраїль: кількість загиблих зростає
Іран завдав нового удару по Ізраїлю
16 людей загинули внаслідок іранських ракетних ударів по містах Ізраїлю з початку конфлікту. З Ірану було випущено близько 30 снарядів, з яких щонайменше 9 досягли мети, за інформацією місцевих ЗМІ.
У Тель-Авіві ракета потрапила до багатоповерхівки, внаслідок чого десятки людей постраждали. Пожежі зафіксовано у трьох районах міста. Раніше повідомляли про приліт у Хайфі, де після пошкодження електростанції стався збій світла.
Водночас іранский корпус стражів ісламської революції стверджує, що обстріляли ізраїльську авіабазу "Наватім" у Негеві.
Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.
Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13 канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.