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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Іран знову атакував Ізраїль: кількість загиблих зростає

Іран завдав нового удару по Ізраїлю

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ізраїль

Ізраїль / © із соцмереж

16 людей загинули внаслідок іранських ракетних ударів по містах Ізраїлю з початку конфлікту. З Ірану було випущено близько 30 снарядів, з яких щонайменше 9 досягли мети, за інформацією місцевих ЗМІ.

У Тель-Авіві ракета потрапила до багатоповерхівки, внаслідок чого десятки людей постраждали. Пожежі зафіксовано у трьох районах міста. Раніше повідомляли про приліт у Хайфі, де після пошкодження електростанції стався збій світла.

Водночас іранский корпус стражів ісламської революції стверджує, що обстріляли ізраїльську авіабазу "Наватім" у Негеві.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13 канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.

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