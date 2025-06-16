Іран знову атакував Ізраїль: кількість загиблих зростає

Ізраїль / © із соцмереж

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16 людей загинули внаслідок іранських ракетних ударів по містах Ізраїлю з початку конфлікту. З Ірану було випущено близько 30 снарядів, з яких щонайменше 9 досягли мети, за інформацією місцевих ЗМІ.

У Тель-Авіві ракета потрапила до багатоповерхівки, внаслідок чого десятки людей постраждали. Пожежі зафіксовано у трьох районах міста. Раніше повідомляли про приліт у Хайфі, де після пошкодження електростанції стався збій світла.

Водночас іранский корпус стражів ісламської революції стверджує, що обстріляли ізраїльську авіабазу "Наватім" у Негеві.

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Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13 канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.