Іран знову атакував ОАЕ: популярні курорти залишаються без авіасполучення
Зауважимо, лише минулого тижня управління цивільної авіації заявило, що повертається до штатного режиму роботи.
Об’єднані Арабські Емірати частково закрили свій повітряний простір. Напередодні, вперше від початку дії режиму припинення вогню, Іран запустив ракети та безпілотники в напрямку країни.
Про це повідомляють CNN і Bloomberg.
Згідно з офіційним повідомленням NOTAM, влада Еміратів запровадила часткову заборону на польоти, яка діятиме щонайменше тиждень — до 11 травня. Зазначається, що літаки зможуть використовувати лише певні маршрути, а для рейсів до країни запроваджено спеціальні заходи регулювання потоків.
Ситуація кардинально змінилася порівняно з минулим тижнем, коли управління цивільної авіації звітувало про повне зняття обмежень та повернення до штатного режиму роботи.
З даних сервісу Flightradar24 видно, що виникли значні затримки в розкладі міжнародних аеропортів. Десятки літаків, що прямували до Дубая та сусідніх еміратів, вимушено кружляти в зонах очікування за межами державного кордону. Окрім того, частина суден виконала вимушену посадку в Маскаті, що в Омані.
Нагадаємо, вдень 4 травня ОАЕ знову опинилися під ракетним ударом з Ірану. В Абу-Дабі заявили, що їхні засоби протиповітряної оборони збили 19 ракет та безпілотників. Перехоплення цілей відбувалися у різних регіонах країни.
Зауважимо, вчорашня атака стала першою за кілька тижнів — від початку припинення вогню 7 квітня. Тоді президент США Дональд Трамп повідомив, що бойові дії з Іраном, розпочаті 28 лютого, тимчасово припинились.