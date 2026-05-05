Іран знову атакував ОАЕ: популярні курорти залишаються без авіасполучення

Аеропорт в ОАЕ. / © Associated Press

Об’єднані Арабські Емірати частково закрили свій повітряний простір. Напередодні, вперше від початку дії режиму припинення вогню, Іран запустив ракети та безпілотники в напрямку країни.

Про це повідомляють CNN і Bloomberg.

Згідно з офіційним повідомленням NOTAM, влада Еміратів запровадила часткову заборону на польоти, яка діятиме щонайменше тиждень — до 11 травня. Зазначається, що літаки зможуть використовувати лише певні маршрути, а для рейсів до країни запроваджено спеціальні заходи регулювання потоків.

Ситуація кардинально змінилася порівняно з минулим тижнем, коли управління цивільної авіації звітувало про повне зняття обмежень та повернення до штатного режиму роботи.

З даних сервісу Flightradar24 видно, що виникли значні затримки в розкладі міжнародних аеропортів. Десятки літаків, що прямували до Дубая та сусідніх еміратів, вимушено кружляти в зонах очікування за межами державного кордону. Окрім того, частина суден виконала вимушену посадку в Маскаті, що в Омані.

Нагадаємо, вдень 4 травня ОАЕ знову опинилися під ракетним ударом з Ірану. В Абу-Дабі заявили, що їхні засоби протиповітряної оборони збили 19 ракет та безпілотників. Перехоплення цілей відбувалися у різних регіонах країни.

Зауважимо, вчорашня атака стала першою за кілька тижнів — від початку припинення вогню 7 квітня. Тоді президент США Дональд Трамп повідомив, що бойові дії з Іраном, розпочаті 28 лютого, тимчасово припинились.

