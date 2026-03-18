Іран знову атакував посольство США в Багдаді

У ніч проти 18 березня поблизу посольства США в столиці Іраку Багдаді знову пролунали вибухи.

За даними місцевих сил безпеки, як повідомляє CNN, атака включала використання дронів і ракет та призвела до пошкоджень поблизу дипломатичної місії, розташованої в так званій «зеленій зоні».

Частину ракет збили

Повідомляється, що щонайменше дві ракети, спрямовані на посольство, були перехоплені силами протиповітряної оборони.

Водночас інформація про можливі жертви наразі не надходила.

Атаки тривають не перший день

Це вже друга ніч поспіль, коли американські об’єкти в Багдаді зазнають атак.

За даними ЗМІ, удари по об’єктах, пов’язаних із США, тривають відтоді, як США та Ізраїль розпочали військову кампанію проти Ірану.

Частину персоналу евакуювали

Раніше американське посольство в Багдаді наказало неосновному персоналу залишити територію через загрозу безпеці.

Серія атак на посольство США в Багдаді свідчить про подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході та зростання ризиків для американських об’єктів у регіоні.

Раніше Іран атакував міжнародний аеропорт Дубая безпілотниками. Інцидент торкнувся одного з паливних баків. Спалахнула пожежа, втім про постраждалих не повідомлялося. Атака призвела до тимчасового призупинення рейсів. Зауважимо, що це вже третій випадок атаки на летовище.

Повідомлялося про атаку на банки США в Дубаї та Манамі (Бахрейн). Цілями стали офіси, пов’язані з американським банком Citigroup.