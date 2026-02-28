Іран знову вимкнув Інтернет по всій країні: населення боїться кривавих розправ

Дим піднімається над горизонтом після вибуху в Тегерані, Іран, субота, 28 лютого 2026 року. / © Associated Press

Іран переживає майже повне відключення інтернету, а національне підключення до Мережі становить 4% від звичайного рівня.

Про це пишуть експерти з моніторингу інтернету з NetBlocks.

«Дані мережі показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного відключення інтернету, а рівень підключення по країні становить 4% або звичайний рівень», — йдеться в повідомленні.

Експерти додали, що відключення сталися після нападу США та Ізраїлю на Іран і «відповідають заходам, що застосовувалися під час минулорічної війни з Ізраїлем».

Курдська журналістка з Ірану Ажін Хоссейні в коментарі «Суспільному» пояснила, навіщо режим аятол блокує Інтернет.

«Тактику, яку режим використовує неодноразово, щоб запобігти мобілізації громадськості та приховати повний масштаб збитків», — пояснила вона.

За її словами, реакція іранського суспільства відрізняється від офіційної риторики.

«Всупереч офіційній пропаганді, значна частина іранського суспільства — виснажена репресіями та бідністю — сприймає ці атаки не як напад на „Іран“, а як удар по репресивній машині режиму», — зазначила журналістка.

Ситуація в Ірані

Нагадаємо, що у січні цього року уряд Ірану заблокував Інтернет і розгорнув значні сили поліції та війська, намагаючись придушити масові протести. За даними правозахисних організацій, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі, або і навіть десятки тисяч людей.

Свідчення очевидців малюють картину неймовірного насильства, в якому мирний протест перетворився на полювання за демонстрантами — їх жорстоко катували, ґвалтували, а потім вбивали.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.