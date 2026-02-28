ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
2 хв

Іран знову вимкнув Інтернет по всій країні: населення боїться кривавих розправ

На тлі ударів США та Ізраїлю Іран використовує інтернет-блокаду для приховування масштабів збитків і контролю за населенням.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дим піднімається над горизонтом після вибуху в Тегерані, Іран, субота, 28 лютого 2026 року.

Дим піднімається над горизонтом після вибуху в Тегерані, Іран, субота, 28 лютого 2026 року. / © Associated Press

Іран переживає майже повне відключення інтернету, а національне підключення до Мережі становить 4% від звичайного рівня.

Про це пишуть експерти з моніторингу інтернету з NetBlocks.

«Дані мережі показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного відключення інтернету, а рівень підключення по країні становить 4% або звичайний рівень», — йдеться в повідомленні.

Експерти додали, що відключення сталися після нападу США та Ізраїлю на Іран і «відповідають заходам, що застосовувалися під час минулорічної війни з Ізраїлем».

Курдська журналістка з Ірану Ажін Хоссейні в коментарі «Суспільному» пояснила, навіщо режим аятол блокує Інтернет.

«Тактику, яку режим використовує неодноразово, щоб запобігти мобілізації громадськості та приховати повний масштаб збитків», — пояснила вона.

За її словами, реакція іранського суспільства відрізняється від офіційної риторики.

«Всупереч офіційній пропаганді, значна частина іранського суспільства — виснажена репресіями та бідністю — сприймає ці атаки не як напад на „Іран“, а як удар по репресивній машині режиму», — зазначила журналістка.

Ситуація в Ірані

Нагадаємо, що у січні цього року уряд Ірану заблокував Інтернет і розгорнув значні сили поліції та війська, намагаючись придушити масові протести. За даними правозахисних організацій, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі, або і навіть десятки тисяч людей.

Свідчення очевидців малюють картину неймовірного насильства, в якому мирний протест перетворився на полювання за демонстрантами — їх жорстоко катували, ґвалтували, а потім вбивали.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie