Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки

Ормузька протока / © Associated Press

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У ніч проти 12 липня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про повне закриття Ормузької протоки.

Про це повідомляють Alhadath та The Times of Israel.

За заявою військово-морських сил КВІР, кілька суден нібито намагалися пройти через протоку несанкціонованим маршрутом, проігнорувавши попередження про необхідність змінити курс.

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В Ірані стверджують, що одне із суден, яке, за їхніми словами, створило загрозу безпеці судноплавства та відключило свої системи, було уражене й зупинене.

Після цього інциденту КВІР заявив про закриття Ормузької протоки до подальшого повідомлення та до припинення, як стверджується, втручання США.

«Жодному судну не буде дозволено пройти через нього», — йдеться у заяві.

Також у КВІР пригрозили жорсткою відповіддю у разі нових, за їхньою версією, дій з боку противника.

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«Якщо противник під приводом цього інциденту, який нібито сам і спровокував, здійснить новий акт агресії, це спричинить жорстку відповідь», — заявили в КВІР.

Там також попередили, що в такому разі американські військові бази в регіоні знову можуть стати цілями для ударів.

Раніше повідомлялося, що супутникові знімки вказують на те, що Іран, ймовірно, розпочав відновлення інфраструктури своєї ядерної програми, яка зазнала пошкоджень під час американських ударів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Ірану Вашингтон продовжать переговори, але режим припинення вогню завершився.

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