Іран знову закрив Ормузьку протоку через порушення перемир’я: подробиці

Ормузька протока

Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США у порушенні угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars.

У повідомленні цього інформаційного агентства, яке тісно пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), зазначили, що вранці в середу, 8 квітня, після того, як «Трамп прийняв умови Ірану та було укладено угоду про припинення вогню», два нафтові танкери змогли безпечно пройти через Ормузьку протоку з дозволу Ірану.

Тим часом спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив про «порушення» США угоди про припинення вогню, до якої, за його словами, було включено і припинення ударів по Лівану. Натомість у середу Ізраїль продовжив атакувати територію цієї країни, де діє іранське проксі-угруповання «Хезболла».

Він також стверджував, що «безпілотник-порушник» проник в повітряний простір Ірану та був знищений іранськими військовими над центральною провінцією Фарс.

Як повідомляє ВВС з посиланням на судноплавну брокерську компанію SSY, судна в Перській затоці отримали попередження від ВМС Ірану про те, що у разі спроби пройти через Ормузьку протоку без дозволу, вони «будуть переслідуватися та знищуватися».

За інформацією видання, 8 квітня лише три суховантажі — «NJ Earth», «Daytona Beach» та «Hai Long 1» — пройшли протокою з моменту оголошення про двотижневе припинення вогню.

До початку конфлікту 28 лютого протокою щодня проходило в середньому 138 кораблів.

Протока стала центральним пунктом війни між США та Ізраїлем з Іраном після того, як Тегеран фактично перекрив один з найважливіших судноплавних шляхів світу, через який транспортується близько п’ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.

Нагадаємо, Ізраїль у середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Цього ж дня війська США та Ізраїлю начебто обстріляли іранський нафтопереробний завод на острові Лаван. Іран відповів ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.