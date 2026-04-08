- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 617
- Час на прочитання
- 2 хв
Іран знову закрив Ормузьку протоку через порушення перемир’я: подробиці
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив про «порушення» США угоди про припинення вогню.
Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США у порушенні угоди про припинення вогню.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars.
У повідомленні цього інформаційного агентства, яке тісно пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), зазначили, що вранці в середу, 8 квітня, після того, як «Трамп прийняв умови Ірану та було укладено угоду про припинення вогню», два нафтові танкери змогли безпечно пройти через Ормузьку протоку з дозволу Ірану.
Тим часом спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив про «порушення» США угоди про припинення вогню, до якої, за його словами, було включено і припинення ударів по Лівану. Натомість у середу Ізраїль продовжив атакувати територію цієї країни, де діє іранське проксі-угруповання «Хезболла».
Він також стверджував, що «безпілотник-порушник» проник в повітряний простір Ірану та був знищений іранськими військовими над центральною провінцією Фарс.
Як повідомляє ВВС з посиланням на судноплавну брокерську компанію SSY, судна в Перській затоці отримали попередження від ВМС Ірану про те, що у разі спроби пройти через Ормузьку протоку без дозволу, вони «будуть переслідуватися та знищуватися».
За інформацією видання, 8 квітня лише три суховантажі — «NJ Earth», «Daytona Beach» та «Hai Long 1» — пройшли протокою з моменту оголошення про двотижневе припинення вогню.
До початку конфлікту 28 лютого протокою щодня проходило в середньому 138 кораблів.
Протока стала центральним пунктом війни між США та Ізраїлем з Іраном після того, як Тегеран фактично перекрив один з найважливіших судноплавних шляхів світу, через який транспортується близько п’ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.
Перемир’я між США та Іраном — останні новини
Нагадаємо, Ізраїль у середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.
Цього ж дня війська США та Ізраїлю начебто обстріляли іранський нафтопереробний завод на острові Лаван. Іран відповів ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.