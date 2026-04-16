Дональд Трамп

Посольство Ірану в Росії оприлюднило згенерований штучним інтелектом відеоролик, у якому президент США Дональд Трамп постає в образі безпорадного «міньйона». Пропагандистське відео з’явилося на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки та суперечливих сигналів з боку Вашингтона щодо її блокади.

Про це пише Daily Mail.

Суть іранського ролика

У відео мультяшний персонаж Трампа намагається «наказати» протоці відкритися, проте зазнає невдачі. Натомість іранський герой символічно перекриває шлях «попереджувальними стрічками», демонструючи контроль Тегерана над водним шляхом.

Це вже не перша подібна атака: раніше посольство Ірану в Таджикистані поширило ШІ-зображення, де Ісус Христос нібито кидає Трампа в пекло.

Протиріччя в американській політиці

Ситуація з відео виникла через плутанину в діях США, оскільки слова президента повністю розходяться з наказами військових. Хоча Трамп заявив, що протока тепер «назавжди відкрита» завдяки домовленостям із Китаєм про припинення підтримки Ірану, реальні дії армії свідчать про протилежне.

Попри слова Білого дому, Центральне командування США (CENTCOM) опублікувало аудіозапис із попередженням про офіційну морську блокаду іранських портів. Військові закликали всі судна негайно повернутися до пунктів відправлення, погрожуючи застосуванням сили та захопленням транспортів у разі порушення заборони.

Ормузька протока — останні новини

Нагадаємо, конфлікт супроводжується внутрішньою напругженістю в США. Трамп опинився під вогнем критики через сварку з Папою Римським, якого він назвав «слабким у зовнішній політиці». Реакцію суспільства також викликало поширене Трампом ШІ-зображення, де він порівнює себе з Ісусом. Пізніше президент видалив пост, виправдавшись тим, що нібито сплутав свій образ із лікарем Червоного Хреста.

Наразі статус Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світового експорту нафти, залишається невизначеним через розбіжності між публічними заявами президента США та наказами американського військового командування.

Нагадаємо, у Вашингтоні оголосили про блокаду іранських портів після провалу переговорів з Тегераном. Водночас обмеження не поширюються на судна, які не заходять безпосередньо до іранських портів.

Проте через Ормузьку протоку продовжують проходити танкери, пов’язані з Іраном, попри оголошену США морську блокаду.