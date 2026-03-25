Іран жорстко відповів на мирний план Трампа: що пропонують натомість

США та Іран

Реклама

В Ірані назвали мирну пропозицію Сполучених Штатів «надмірною» та заявили про намір продовжувати оборонні операції до виконання власних вимог.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на іранські ЗМІ.

Позиція Ірану щодо мирних переговорів

За даними джерел, Іран через регіонального посередника передав повідомлення про продовження захисних дій. Офіційні представники країни наголосили, що не дозволять президенту США Дональду Трампу одноосібно диктувати терміни завершення конфлікту.

Реклама

Ключовим принципом Ірану залишається продовження бойових дій до моменту, поки не будуть задоволені умови, висунуті іранською стороною.

П’ять вимог Ірану для завершення конфлікту

Іранські медіа оприлюднили перелік умов, за яких Тегеран готовий погодитися на припинення вогню:

Повне припинення атак: першочерговою вимогою є завершення «агресії та вбивств» з боку противника. Гарантії безпеки: надання конкретних зобов’язань, що війна не буде нав’язана Ірану повторно. Військові репарації: виплата гарантованих та чітко визначених компенсацій за завдані збитки. Комплексне перемир’я: припинення бойових дій на всіх фронтах, включаючи всі регіональні групи опору. Контроль над протокою: міжнародне визнання та юридичні гарантії суверенної влади Ірану над Ормузькою протокою.

Наразі Іран наполягає, що припинення нападів є базовою передумовою для початку будь-якого процесу врегулювання.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, США надіслали Ірану план щодо припинення війни на Близькому Сході. Документ має 15-пунктів. За інформацією джерел, цей план охоплює ключові питання. Зокрема, у документі йдеться про іранські програми балістичних ракет і ядерні розробки.

Реклама

Раніше Дональд Трамп заявив, що в Ірані «дуже хочуть укласти угоду — ми також хотіли б укласти угоду». З його слів, переговори відбулися в неділю і що очікує угоди, яку буде досягнуто дуже скоро.

Окрім цього, президент США заявляв, що вони відкладуть подальші удари по енергетичній інфраструктурі Ірану до закінчення переговорів.