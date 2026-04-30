Іран зробив гучну заяву щодо дій США і пригрозив наслідками

Прапор Ірану. / © Associated Press

Будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

Про це заявив іранський президент Масуд Пезешкіан, повідомляє CNN.

«Будь-яка спроба запровадити морську блокаду суперечить міжнародному праву та інтересам країн регіону, а також глобальному миру та стабільності, і також приречена на провал», — сказав він.

За словами Пезешкіана, цей водний шлях є «символом опору великої іранської нації».

Своєю чергою, старший військовий радник Верховного лідера Ірану Мохсен Резаї також пригрозив вжити заходів, якщо Штати надалі продовжать свою морську блокаду.

«Якщо блокада триватиме, Іран відповість», — сказав Резаї.

Зауважимо, що американський президент Дональд Трамп розглядає продовження блокади як найкращий спосіб змусити Іран повернутися за стіл переговорів. Водночас Іран фактично закрив критично важливий водний шлях — Ормузьку протоку. Це спричинило шок на світових енергетичних ринках, всередині країни зростає безробіття, а національна валюта падає.

Війна в Ірані — останні новини

Трамп відхилив пропозицію Ірану спочатку відкрити Ормузьку протоку, а потім приступити до ядерних переговорів та відмовився укласти угоду з Тегераном. З його слів, США продовжуватимуть блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на умови Вашингтона щодо відмови від ядерної зброї.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім обережно оцінив нову пропозицію Ірану. Посадовець наголосив, що ключовою умовою для будь-яких домовленостей залишається повне недопущення появи в Тегерана ядерної зброї.

Тим часом очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що пишається війною в Ірані, яку він назвав «екзистенційною боротьбою за безпеку американського народу». З його слів, критики цієї операції у Конгресі — це «найбільші супротивники, з яким ми стикаємося зараз».

Дата публікації 17:45, 28.04.26

