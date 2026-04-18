Іран зробив нову заяву про Ормузьку протоку: як відреагував Трамп

Іран зберігатиме контроль над Ормузькою протокою до повного завершення війни.

Про це йдеться в заяві Вищої ради національної безпеки Ірану, яку цитує Clash Raport.

Іранська влада вимагатиме від суден, які мають намір пройти протокою, надавати повну інформацію та отримувати дозвіл.

«Будь-які спроби порушення або блокування будуть розглядатися як порушення припинення вогню», — йдеться у заяві.

При цьому Іран погрожує припинити навіть обмежений прохід суден Ормузькою протокою, якщо США продовжать «ворожі морські дії».

Вища рада нацбезпеки Ірану також заявила, що Сполучені Штати були розгромлені на полі бою і самі почали вимагати припинення вогню та переговорів.

«Противник висунув нові надмірні вимоги, але Іран чітко дав зрозуміти, що не відступить від своїх позицій. Були представлені нові пропозиції, і Іран досі розглядає їх без відповіді», — йдеться у заяві.

Як відреагував Трамп

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном йдуть «дуже добре».

Повторне закриття Ормузької протоки американський президент назвав шантажем.

«Вони хотіли знову закрити протоку, як вони робили роками. Вони не можуть нас шантажувати», — заявив Трамп, не пояснивши, як діятимуть США за таких обставин.

Нагадаємо, у суботу, 18 квітня, іранські військові заявили, що відновили «суворий контроль» над Ормузькою протокою. Це сталося лише через день після оголошення водного шляху «повністю відкритим».

17 квітня Іран оголосив про повністю відкритий прохід через Ормузьку протоку для всіх комерційних суден. Міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі назвав причиною ухваленого рішення угоду про припинення вогню в Лівані.

Президент США Дональд Трамп привітав таке рішення Ірану та подякував за відкриття протоки, яку чомусь назвав Іранською.