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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іран зробив заяву щодо перемовин: чи готовий Тегеран до припинення вогню

Тегеран не готовий до жодних переговорів із будь-якою стороною на тлі ізраїльських атак.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іран зробив заяву щодо перемовин: чи готовий Тегеран до припинення вогню

Іран не сяде за стіл переговорів через дії Ізраїлю

Іран відмовляється від переговорів на тлі ударів Ізраїлю.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає Clash Report.

Арагчі заявив, що Тегеран не готовий до жодних переговорів із будь-якою стороною в умовах ізраїльських атак, що тривають. За його словами, Сполучені Штати неодноразово зверталися з проханням розпочати діалог, проте Іран відповів, що перемовини можливі лише після припинення ізраїльських ударів.

«Деякі країни закликали мене повернутися до дипломатії. Але ми вже були в процесі дипломатії, коли по нас завдали удару. Яка може бути дипломатія в таких умовах?» — наголосив Арагчі.

Позиція Ізраїлю

У відповідь міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що не зупиниться і атакуватиме об’єкти та тих, хто виробляє ядерну зброю, аби зірвати програму Тегерана.

«Ми продовжуємо атакувати об’єкти та науковців, аби зірвати ядерну програму Ірану», — сказав він.

Ізраїль неодноразово підкреслював, що вважає іранську ядерну програму прямою загрозою для своєї безпеки, і діє в рамках захисту національних інтересів.

Нагадаємо, те, що Іран не сяде за стіл переговорів через дії Ізраїлю, а також те, що втручання США у конфлікт на Близькому Сході є ознакою «слабкості та нездатності» Ізраїлю, заявляв раніше і верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

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