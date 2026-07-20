Іран звинуватив США у атаці на атомну електростанцію

Війна в Ірані / © Associated Press

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Іран заявив про готовність відповісти після того, як звинуватив США в атаці на атомну електростанцію Darkhovin, що будується на півдні країни. У МАГАТЕ підтвердили, що перевіряють повідомлення про удар.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді, яку поширила державна телерадіокомпанія IRIB.

«Атака США на атомну електростанцію Darkhovin, що перебуває на стадії будівництва, є небезпечною атакою на мирну інфраструктуру Ірану і покладає на Сполучені Штати повну відповідальність за наслідки ескалації небезпеки та нестабільності. Рішуче засуджуючи цей акт агресії, Іран вживатиме відповідних заходів для захисту своїх національних інтересів та безпеки», — заявив Гарібабаді.

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Водночас у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що перевіряють інформацію про нічний удар по будівельному майданчику атомної електростанції.

У МАГАТЕ зазначили, що об’єкт Darkhovin перебуває на дуже ранньому етапі будівництва, тому повідомлення про атаку навряд чи становлять радіаційну загрозу.

Водночас агентство закликало всі сторони до військової стриманості поблизу ядерних об’єктів.

Раніше повідомлялося, що американські солдати загинули в Йорданії під час відбиття масованої іранської атаки із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

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Ми раніше інформували, що президент США вже не просто ризикує, а фактично втягнув Сполучені Штати у відкритий збройний конфлікт з Іраном.

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