Іран звинуватив США у підтримці атак Ізраїля і назвав ядерні переговори "безглуздими"

Іран. / © Associated Press

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Подальші переговори Ірану зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми є “безглуздими” і не мають сенсу - з огляду на атаки, здійснені Ізраїлем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранських чиновників.

Зауважимо, що Тегеран звинуватив Вашингтон у сприянні ізраїльській атаці та дестабілізацію, адже без їхньої згоди Ізраїль не наважився б на ракетний удар

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“Інша сторона [США] діяла таким чином, що робить діалог безглуздим. Не можна стверджувати, що ведеш переговори, і водночас дозволяєш Ізраїлю атакувати територію Ірану”, - цитує напівофіційне інформаційне агентство Tasnim слова речника МЗС Есмаїла Багаї.

З його слів, напад зірвав дипломатичні зусилля, а Ізраїль, на їхню думку, свідомо вплинув на перебіг перемовин.

На тлі ескалації невідомо, чи відбудеться шостий раунд ядерних переговорів між Іраном і США, запланований на неділю в Маскаті.

Зауважимо, що раніше Іран звинуватив Сполучені Штати у співучасті в нападах Ізраїлю. Втім, Вашингтон заперечив це звинувачення та заявив Тегерану в Раді Безпеки ООН, що було б “мудро” вести переговори щодо його ядерної програми.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди, мовляв, буде гірше, ніж вони очікували. За його словами, вже завдано багато руйнувань. Втім, усе ще можна зупинити наступні жорстокі атаки, якщо Тегеран не піде на домовленості.

Іран відповів на погрози Трампа. Так, Тегеран заявив, що не братиме участі в переговорах зі США стосовно власної ядерної програми після атаки Ізраїлю, до чого закликав американський президент.

Втім, згодом Трамп заявив про готовність Ірану до переговорів. Мовляв, іранці самі звертаються до нього з такими пропозиціями. Втім, на прохання уточнити, хто саме йому телефонував, президент США відповів, що то були «ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу… багато хто з них тепер мертвий».

Дата публікації 08:21, 14.06.25 Кількість переглядів 8 Вибухи в Ізраїлі - вже є перша жертва! Масована нічна атака!