Іранці звинуватили США в загибелі Раїсі: експерт пояснив суть звинувачень

Військовий експерт переконаний, що авіакатастрофа сталася через погану погоду та застаріле обладнання.

Деякі іранці звинувачують США в авіакатастрофі гелікоптера, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ці звинувачення лунають через американські санкції проти Тегерана.

Про це військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив у ефірі телеканалу "Еспресо".

Як зазначив Ступак, є багато версій щодо падіння гелікоптера із Раїсі на борту. Однак, за словами експерта, аварія сталася через погодні умови, вік гелікоптера та застаріле навігаційне обладнання.

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"До речі, іранці вже звинуватили США, що це вони винні. В контексті того, що США наклали санкції на Іран, тому іранці не змогли обслуговувати американський старий гелікоптер. Тобто саме через США гелікоптер впав у такі складні погодні умови", – пояснив звинувачення іранців військовий експерт.

Він також звернув увагу на реакцію Росії на авіакатастрофу: "У росіян був страшенний скрегіт. Мовляв, нічого не буває випадково, що все було підготовлено".

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Однак, вказав Ступак, достатньо подивитися на погоду в той час і на відео, де все огорнуто туманом, падає дощ, і вночі була мінусова температура. Тобто в день падіння гелікоптера були "шалені погодні умови".

"Росіяни говорили, що відправляють рятувальні групи та безліч гелікоптерів на пошуки. Тобто для росіян загиблий президент Ірану важив дуже багато, і, можливо, на ньому базувалася співпраця з РФ", – додав експрацівник СБУ.

Зауважимо, звинувачення на адресу США в катастрофі літака Раїсі висловив ексочільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Його заяву активно поширювали російські медіа.

Потім такі ж звинувачення озвучив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Він згадав про американські санкції, які забороняють постачати до Ірану запчастини для авіації.

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