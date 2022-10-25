Ірані відхрещується від постачання зброї до Росії і хоче провести розслідування з Україною

Тегеран заявляє, мовляв, проти постачання озброєння і РФ, і Україні.

Ірані вперто відхрещується від постачання до країни-агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136". Щобільше - Тегеран заявляє, що навіть готовий розслідувати цей факт разом з Україною.

Про це повідомляє видання Mehr із посиланням на заяву міністра закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахян.

З його слів, Тегеран проти постачання озброєння і Російській Федерації, і Україні.

"Ми не давали і не даватимемо Росії будь-яку зброю або безпілотники для використання у війні з Україною. У нас багато угод з Росією, зокрема у сфері оборони. Минулого року ми брали і передавали зброю Росії, але не під час війни в Україні", - каже міністр.

Хосейн Амір-Абдоллахян розповів, що говорив телефоном із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Мовляв, у розпові з ним заявив, що Тегеран готовий сформувати спільну групу з іранських та українських військових експертів для розслідування заяви про використання іранських безпілотників у війні Росії проти України.