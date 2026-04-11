Іранська делегація прибула до Пакистану для переговорів зі США: що відомо

Іранська делегація на чолі зі спікером парламенту Мохаммад-Багер Галібаф прибула до Ісламабаду, де можуть відбутися переговори зі США — але лише за виконання вимог Тегерана.

Іран направив до Пакистан високопосадову делегацію для можливих переговорів зі США щодо врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє CNN із посиланням на іранські ЗМІ та пакистанське МЗС.

Делегацію очолює спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф. Разом із ним до Ісламабада прибули глава МЗС Аббас Арагчі, секретар Ради нацбезпеки Алі-Акбар Ахмадіан, керівник Центробанку Абдолнасер Хемматі та інші представники влади.

У Тегерані одразу окреслили позицію: переговори стартують лише за умови, що інша сторона погодиться на попередні вимоги Ірану.

У Міністерство закордонних справ Пакистану підтвердили, що делегацію вже прийняли, зокрема глава МЗС Ішак Дар. Там висловили сподівання на «конструктивну взаємодію» та досягнення стійкого рішення.

Наразі невідомо, чи погодяться США на умови Тегерана та чи перейдуть сторони до прямих переговорів.

Раніше ми писали, якщо мирні переговори США та Ірану, які відбуватимуться в Пакистані, зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки. Чи вдалося сторонам домовитися, стане відомо впродовж доби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно припинити стягувати плату з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Раніше ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у п’ятницю, 10 квітня, що сподівається на позитивні переговори з Іраном, вирушаючи на зустріч до Пакистану. Водночас він застеріг Тегеран від спроб обману під час діалогу.