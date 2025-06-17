Іранська ракета обірвала життя української родини в Ізраїлі: деталі історії

Українська сім’я загинула в Ізраїлі / © Instagram

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У ніч проти 14 червня іранський ракетний обстріл Ізраїлю забрав життя п’ятьох українців, які знайшли свою смерть під завалами житлового будинку в місті Бат-Ям, неподалік Тель-Авіва. Ця жахлива трагедія обірвала долі родини з Одеси, яка приїхала до Ізраїлю з однією метою — боротися за життя 7-річної Насті Бурик, хворої на онкологію.

Про це пише Obozrevatel.

Боротьба з раком і пошук надії

Настя, разом зі своєю 30-річною мамою Марією Пешкурьовою, прибули до Ізраїлю ще у грудні 2022 року. У серпні того ж року лікарі діагностували у дівчинки гострий лімфобластний лейкоз. Для родини це стало справжнім шоком.

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«З того дня я живу в паралельній реальності, де головне — врятувати. Дихати. Не опускати рук», — писала Марія у соцмережах.

Настя на лікуванні. Фото: Obozrevatel. / © Instagram

Лікування Насті було надзвичайно важким. Після першого курсу терапії в Україні настав рецидив, що змусило батьків шукати порятунку за кордоном. В Ізраїлі їм запропонували шанси, але лікування потребувало значних коштів. Родина покладалася на допомогу благодійних фондів, організацій та небайдужих людей. Грошей не завжди вистачало, і одного разу маму з донькою навіть примусово виписали з лікарні.

Пересадка, що не принесла одужання

Насті провели пересадку кісткового мозку. Однак хвороба повернулася, і пересадка, на жаль, не допомогла.

«Так, ми знову стоїмо на краю. Так, пересадка не допомогла», — з болем писала Марія.

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Незважаючи на це, з’явився новий шанс — лікарі запропонували експериментальну методику, що могла б «розбудити» трансплантат. Марія усвідомлювала ризики, але обирала надію: «Ми йдемо на ризик, але у нашому випадку без цього хвороба може перемогти. Я боюся, але я обираю надію», — пояснювала вона 13 квітня.

Війна наздогнала в Ізраїлі

Допомагати Марії та Насті в Ізраїль прилетіли 60-річна Олена, бабуся дівчинки, та її два племінники — 9-річний Костянтин і 7-річний Ілля. Хлопчики пішли до місцевих шкіл, а бабуся допомагала зі збором коштів. Фінансове питання було постійним викликом. Марії доводилося боротися з критикою та навіть звинуваченнями у шахрайстві, переконуючи всіх, що її донька має шанс на життя. Батько Насті, Артем Бурик, служить у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Також звертався до українців по допомогу.

Батько Насті Артем Бурика на службі. Фото: Obozrevatel. / © Facebook

Однак війна, від якої родина тікала з України, наздогнала їх вже в Ізраїлі. Балістична іранська ракета влучила саме в той багатоквартирний будинок у Бат-Ямі, де родина винаймала житло. Усі п’ятеро загинули. Наразі рятувальники знайшли тіла всіх, окрім Марії.

Українська сім'я загинула в Ізраїлі. Фото: Obozrevatel. / © Instagram

Як повідомлялося раніше, український єврейський історик і журналіст Шимон Бріман розповів, що ця сім’я загинула внаслідок прямого влучання іранської ракети в місті Бат-Ям.

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«Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами», — зазначив Шимон Бріман.