Іран готував замах на Трампа: Мін'юст США розкрив деталі

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що справа пов'язана зі "злочинною мережею", яка мала допомогти Ірану здійснити його змову з метою вбивства кількох людей на території США.

Уряд США висунув звинувачення проти громадянина Ірану у зв'язку з передбачуваною змовою з метою вбивства Дональда Трампа до президентських виборів. Разом з ним у справі проходять два американці, завербовані ним для здійснення замахів.

Про це пише ВВС.

У п'ятницю, 8 листопада, Міністерство юстиції оприлюднило обвинувальний висновок проти 51-річного Фархада Шакері, стверджуючи, що йому було доручено "розробити план" убивства Трампа. При цьому Шакері не було заарештовано. Він був депортований із США у 2008 році і, як вважають, перебуває в Ірані.

У кримінальному позові, поданому до суду Манхеттена, прокурори стверджують, що у вересні один із чиновників іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) доручив Шакері розробити план стеження за Трампом та його вбивства.

"Міністерство юстиції звинуватило агента іранського режиму, якому Тегеран доручив керувати мережею завербованих агентів для сприяння змовам Ірану з метою вбивства його цілей, зокрема обраного президента Дональда Трампа", — йдеться у заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

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У заяві Мін'юсту йдеться, що звинувачення були пред'явлені ще двом особам, американцям 49 і 36 років, ймовірно завербованим для вбивства американського журналіста, який відкрито критикував Іран.

Цих двох підозрюваних – Карлайл Рівера та Джонатан Лоудхолт – напередодні було затримано і за рішенням суду вони перебуватимуть під вартою до кінця слідства.

Агенти ФБР поспілкувалися з іранцем, який розповів їм про накази про вбивства критиків іранського режиму. При цьому Шакері стверджував, що не мав наміру виконувати накази КСІР.

За інформацією слідства, Шакері доручили придумати план убивства Трампа, американського журналіста та двох американських бізнесменів єврейського походження, що мешкали в Нью-Йорку, які виступали на підтримку Ізраїлю в соціальних мережах. Крім того, він мав спланувати масову стрілянину по ізраїльським туристам на Шрі-Ланці в жовтні 2024 року, ймовірно, до роковин нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

Всім трьом фігурантам висунули звинувачення в замовному вбивстві, змові з метою вбивства та відмивання грошей. Сумарне покарання за ці злочини – до 40 років в'язниці, що з великою ймовірністю може стати для обвинувачених довічним ув'язненням.

Нагадаємо, у вересні було скоєно другий замах на Дональда Трампа за період передвиборчої кампанії. За словами Трампа, правоохоронцям вдалося затримати озброєного чоловіка за допомогою свідка.

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