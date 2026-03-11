Іранські дрона атакували Дубай: травмовано іноземців, а авіакомпанії скасовують рейси

Аеропорт Дубая. / © Associated Press

У середу, 11 березня, два іранські безпілотники впали поблизу міжнародного аеропорту Дубая.

Про це повідомляють видання Sky News і The Times of Israel.

За даними, місцевої влади, поранення отримали четверо іноземних громадян. Двоє ганців та один бангладешець отримали легкі поранення. Один громадянин Індії має травми середньої тяжкості.

Повітряний рух працює у звичайному режимі, наголосив уряд.

Компанії скасовують рейси до Дубая

Втім, Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила скасувати всі рейси до Дубая до 28 березня через «тривалі геополітичні заворушення на Близькому Сході», пише Sky News. Втім, перельоти все ще доступні для репатріації мандрівників, які застрягли.

Цей крок відбувся після вранішнього інциденту з іранськими безпілотниками. Видання наголошує, що більшість повітряних просторів на Близькому Сході, включаючи Катар, закриті від початку загострення конфлікту. Через побоювання щодо ракет та БпЛА, авіакомпанії скасовували, переносити та змінювати маршрути тисяч рейсів.

Атака Ірану на ОАЕ

28 лютого, коли Іран розпочав атакувати у відповідь після операції Ізраїлю і США, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. Американська база у столиці ОАЕ стала ціллю іранського ракетного удару.

Втім, під час перехоплення балістики загинув громадянин Азії. За даними влади Абу-Дабі уламки збитої ракети впали на житловий район міста.

Після потужних вибухів та роботи ППО Дубай тимчасово залишився без авіасполучення. Аеропорти популярного курортного міста зупинили роботу. Зокрема, з дубайського Міжнародного аеропорту, куди щодня прибуває та вилітає від 2000 до 2500 рейсів.

Крім того, 5 березня, в Абу-Дабі впали уламки збитого іранського дрона. Постраждало шість іноземців - громадяни Пакистану та Непалу. Вони отримали травми легкої та середньої тяжкості.