Іранські дрони атакували нафтовий термінал в Еміратах

Нафтовий термінал / © Associated Press

Іранські безпілотники атакували нафтосховища у порту Фуджейра в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Унаслідок удару на території об’єкта спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Turkiye today.

На місце події оперативно прибули рятувальні та аварійні служби, які розпочали ліквідацію займання. Влада країни наразі оцінює масштаби пошкоджень.

Після атаки безпілотників і пожежі частину операцій із навантаження нафти в порту тимчасово призупинили.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході вже вплинуло на світові ринки. Через конфлікт і фактичну блокаду Ормузької протоки ціни на нафту різко зросли.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, війна на Близькому Сході спричинила найбільший в історії збій постачання нафти.

Через це 13 березня Міністерство фінансів США тимчасово помʼякшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши на 30 днів експорт уже завантажених на судна нафти і нафтопродуктів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США забезпечать супровід суден через Ормузьку протоку за потреби.