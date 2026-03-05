Іранські дрони вдарили по Азербайджану: є постраждалі, реакція МЗС

«Шахед» / © Associated Press

Реклама

Вдень 3 березня іранський «Шахед» впав у районі аеропорту міста Нахічевань, Азербайджан. Очевидці зафільмували «приліт».

Про це повідомляє Clash Report.

Дата публікації 10:33, 05.03.26 Кількість переглядів 124 Іранський "Шахед" атакував Азербайджан

Як відомо, країни мають спільний кордон. Наразі невідомо, чи цілеспрямовано туди залетів «Шахед».

Реклама

Чекаємо на офіційну інформацію.

У Мережі згодом повідомили, що країну атакували не «Шахеди», а начебто «Arash 2».

Реакція МЗС Азербайджану

У МЗС Азербайджану підтвердили атаку БпЛА і «рішуче засудили» напад Ірану. Як деталізували, один дрон влучив у будівлю терміналу аеропорту Нахічеваня, інший — впав поблизу будівлі школи в селі Шекерабад. Є постраждалі.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів. Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Війна на Близькому Сході перекидається на нові країни

Іран запустив балістичну ракету в напрямку Туреччини, яка рухалася через повітряний простір Ірак та Сирія. Сили ППО знищили ракету, жертв і руйнувань не було. Частина уламків впала на території провінції Хатай. НАТО засудило атаку, а Анкара провела консультації з союзниками після інциденту.

Експерти попереджають, що енергетична та геополітична напруга між США і Іраном може спричинити нову фазу глобального конфлікту та вплинути на безпеку в Європі. Ризики розширення бойових дій за межі Близького Сходу зростають. Якщо протистояння перейде на країни Європи, це матиме серйозні наслідки для енергетичних ринків, стабільності та мирних переговорів.