Іранські дрони вдруге атакували найбільший НПЗ Кувейту: які наслідки

Нафтопереробний завод Mina Al-Ahmadi у Кувейті / © Associated Press

Найбільший нафтопереробний завод Кувейту Mina Al-Ahmadi вдруге за дві доби опинився під прицілом іранських дронів. На території стратегічного об’єкта виникли пожежі.

Про це повідомляє AP.

Кувейт 20 березня заявив про повторну атаку іранських безпілотників на нафтопереробний завод Mina Al-Ahmadi, внаслідок якої на кількох ділянках підприємства виникла пожежа.

Ще напередодні, 19 березня, об’єкт уже потрапляв під удар, що також призвів до загорянь.

За інформацією кувейтської влади, рятувальники нині працюють над ліквідацією пожежі, водночас даних про постраждалих наразі не надходило.

Атака сталася в день святкування Ід аль-Фітр — завершення священного для мусульман місяця Рамадан.

Цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості ударів Ірану по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки після того, як 18 березня Ізраїль атакував велике офшорне газове родовище South Pars у регіоні.

Нагадаємо, в середині березня іранські дрони атакували радарну систему міжнародного аеропорту Кувейту. Минулося без жертв, ситуацію врегулювали згідно з планом надзвичайних дій у координації з компетентними органами для безпеки польотів.

19 березня іранська ракета влучила у найбільший НПЗ Ізраїлю в Хайфі, спричинивши значне задимлення та пошкодження підприємства. Внаслідок атаки та падіння уламків одна людина дістала легке поранення, а в передмістях тимчасово зникло світло. Міністр енергетики Елі Коен назвав пошкодження електромереж незначними, зазначивши, що фахівці вже відновили живлення у більшості районів.

Зауважимо, через загострення з Іраном США посилюють присутність на Близькому Сході, відправивши додаткову морську піхоту для захисту стратегічних об’єктів та стримування ескалації. Newsmax повідомляє, що морпіхи перебувають у стані готовності на тлі напруженості, яка загрожує перерости у тривале протистояння, якщо дипломатія не спрацює.