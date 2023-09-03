Іранських журналісток визнали винними у "змові" та "таємному зговорі": як їх покарали

Суд у Тегерані засудив медійниць до трьох років позбавлення волі кожну, визнавши їх винними у "змові" та "таємному зговорі".

В Ірані двох журналісток визнали винними у "змові" та "таємному зговорі". Кожна з них отримала три роки в'язниці, але насправді їм доведеться відсидіти менше місяця.

Про це йдеться у dw.

Суд визнав Ельнас Мохаммаді з газети "Хам Міхан" і Негін Багері з газети "Хафт-е собх" винними та призначив покарання до трьох років позбавлення волі.

На щастя, жінкам доведеться відбути у в'язниці лише одну сорокову частину терміну. Тобто насправді вони відсидять за ґратами менше місяця, повідомив їхній адвокат.

Інші терміни вони відбуватимуть умовно. У цей час вони за вироком суду відвідуватимуть курси "професійної етики". Також їм буде заборонено залишати Іран.

Ельнас Мохаммаді було затримано ще в лютому. Її протримали тиждень у сумнозвісній в'язниці "Евін" у Тегерані. Причина затримання тоді не оголошувалась. Ельнас - сестра журналістки Елахе Мохаммаді, яка перебуває під вартою з вересня минулого року. Її стаття про похорон молодої курдки Махси Аміні істотно сприяла всесвітньому розростанню скандалу довкола смерті цієї дівчини.

Нагадаємо, смерть 22-річної Махси Аміні викликала в Ірані багатомісячні протести. 2022 року її затримала іранська поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. Після затримання молода жінка померла. Це стало поштовхом для протестів.

Демонстранти, серед яких були і 90 жірналістів, були затримані за звинуваченням у причетності до "бунту, оркестрованого Ізраїлем та Заходом".

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